Таїланд порушить із М’янмою питання забруднення річок миш’яком — The Japan Times

Таїланд порушить питання забруднення миш'яком річок Кок, Сай і Руак під час переговорів із владою М'янми. Міністр закордонних справ Таїланду Сіхасак Пхуангкеткео має обговорити це з президентом М'янми Мін Аун Хлайном у Нейп'їдо, повідомив прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул.

Як повідомляє The Japan Times, тайська влада ще не встановила джерело останнього різкого зростання рівня миш'яку. Водночас посадовці підозрюють, що забруднення може бути пов'язане з видобутком корисних копалин вище за течією у штаті Шан у М'янмі. Екологічні організації заявляли, що в цьому районі розробки ведуть китайські компанії. Частина ймовірних шахт розташована на територіях, які не повністю контролює уряд М'янми.

Збій у водопостачанні

5 листопада через каламутну воду в річці Сай виникли проблеми з очищенням питної води на станції в Ме Сай, провінція Чіанграй на півночі Таїланду: її фільтри не впоралися з очищенням. Аналізи показали 0,3 міліграма миш'яку на літр у неочищеній воді — це у 30 разів більше за тайський норматив для поверхневих вод. Через два дні водоочисна станція відновила повноцінну роботу.

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Забруднення також становить загрозу для сільського господарства. Фермери у 39 селах використовують воду з річок Сай і Руак для зрошення близько 60 500 раїв, або приблизно 24 тисяч акрів, рисових полів.

Моніторинг і роль Китаю

Сіхасак Пхуангкеткео, який також зустрінеться з міністром закордонних справ М'янми Тін Маун Све, заявив, що країни домовилися створити робочу групу з питань якості води. Її перше засідання очікують наприкінці листопада. Таїланд планує попросити дозвіл на встановлення обладнання для моніторингу вище за течією на території М'янми.

Опозиційний депутат Пхаттарапонг Лілапхат закликав прем'єра Таїланду звернутися до Пекіна по допомогу у відстеженні постачань мінералів, коли прем'єр Китаю Лі Цян відвідає Таїланд 13–14 листопада. За офіційними даними, імпорт сурм'яної руди до Таїланду зріс із 76 тонн у 2023 році до 42 217 тонн у 2024-му та 68 919 тонн у 2025 році.

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