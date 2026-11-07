Таїланд позбавив головного рабина Йосефа Кантора громадянства — Jerusalem Post

Міністр внутрішніх справ Таїланду позбавив тайського громадянства головного рабина єврейської громади країни Йосефа Хаїма Кантора, який очолює рух Хабад у королівстві. Як повідомляє Jerusalem Post, офіційним поясненням стало нібито використання Кантором американського паспорта під час в’їзду до Австралії та виїзду з неї. Тайська влада розцінила це як порушення умов його натуралізації.

56-річний Кантор живе в Таїланді з 1993 року. У 2013 році він отримав громадянство країни після двох десятиліть громадської та релігійної діяльності. Він керує шістьма центрами Хабаду, заснував орган сертифікації кошерних продуктів у Бангкоку та допомагав під час ліквідації наслідків цунамі 2004 року, зокрема шукав зниклих людей і організовував розподіл їжі та медичних товарів.

Посилення перевірок

За даними видання, рішення щодо Кантора ухвалили за пришвидшеною процедурою. Він є громадянином США, виріс в Австралії та не має ізраїльського паспорта. Представник Хабаду в Бангкоку Нехемія Вільгельм заявив, що протягом останнього року тайська влада посилила контроль за іноземним бізнесом, використанням номінальних власників компаній і міграційними питаннями. За його словами, особливу увагу останнім часом приділяли ізраїльтянам та Хабаду.

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У квітні 2026 року на острові Ко-Пханган затримали трьох ізраїльтянок під час рейдів у двох закладах догляду за дітьми. Їх запідозрили в роботі без ліцензій і порушенні трудового законодавства. У вересні з єврейського кладовища, ліцензія якого втратила чинність, ексгумували чотири тіла, серед них — тіла трьох ізраїльтян.

Протести проти ізраїльської громади

На тлі перевірок у Таїланді відбулися антиізраїльські та антисемітські протести, зокрема біля посольства Ізраїлю в Бангкоку та на Пхукеті. Одним з організаторів акцій був медіамагнат і політичний активіст Сондхі Лімтонгкул. Він вимагав перевірити діяльність Хабаду та обмежити візити ізраїльтян до Таїланду одним 15-денним перебуванням.

За інформацією Jerusalem Post, учасники протестів демонстрували антисемітські плакати та висували звинувачення щодо Хабаду й ізраїльтян. Через акції на Пхукеті скасували традиційну вечірню трапезу на Рош га-Шана в місцевому центрі Хабаду. Ізраїльське посольство в Таїланді водночас оприлюднило рекомендації для туристів: дотримуватися місцевих законів, не працювати без дозволу, не порушувати візовий режим і поважати місцеві звичаї.

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