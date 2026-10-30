Таїланд позбавив громадянства голову Хабаду Йосефа Хаїма Кантора — Jerusalem Post

У Таїланді прем’єр-міністр і міністр внутрішніх справ Анутін Чарнвіракул підписав наказ про позбавлення тайського громадянства рабина Йосефа Хаїма Кантора — керівника Хабаду в країні. Як повідомляє Jerusalem Post, рішення ухвалили на тлі перевірок і рейдів у пов’язаних із Хабадом установах у Бангкоку.

Підстава для позбавлення громадянства

Згідно з наказом, підписаним 28 жовтня, Кантор після натуралізації в Таїланді у 2013 році продовжував користуватися американським громадянством. Розслідування Міністерства юстиції Таїланду встановило, що він 16 разів використовував американське громадянство під час в’їзду до Австралії та виїзду з неї. Востаннє це сталося 26 січня цього року.

Міністерство внутрішніх справ Таїланду вважає, що такі дії суперечили умовам, на які Кантор погодився, подаючи заяву про тайське громадянство. У документі посилаються на статтю 19(2) Закону про громадянство Таїланду, що стосується дій, які можуть загрожувати національній безпеці, економіці або суспільству чи суперечити суспільній моралі.

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Перевірки установ Хабаду

На початку жовтня Департамент спеціальних розслідувань Таїланду, поліція, податкові органи та інші державні структури провели обшуки у кількох установах у Бангкоку. Зокрема, перевіряли Фонд Хабаду, офіси Gan Chabad, Єврейську асоціацію Таїланду та комплекс історичної синагоги Бейт-Елішева, де тривають ремонтні й реконструкційні роботи.

Слідчі вилучили документи, перевірили реєстраційні дані підприємств і, за повідомленням видання, виявили іноземних працівників без чинних дозволів. Також вони вивчали реєстрацію понад 60 компаній за однією адресою. Розслідування стосується підозр у використанні тайських номінальних власників для обходу обмежень щодо іноземного володіння бізнесом і нерухомістю, а також джерел фінансування та пожертв.

Водночас наказ про позбавлення Кантора громадянства не містить звинувачень у причетності до ймовірних фінансових порушень. Сам Кантор ще не оприлюднював офіційної реакції. Раніше Хабад Таїланду заявляв, що співпрацює зі слідством і йому нічого приховувати.

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