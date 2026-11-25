Таїланд попросив Китай допомогти призупинити щонайменше на шість місяців роботу шахт на північному сході М'янми. У Бангкоку прагнуть зупинити потрапляння миш'яку до транскордонних річок, якими користуються місцеві громади та фермери. Про це повідомляє The Japan Times із посиланням на тайських посадовців.

Переговори трьох країн

Таїланд озвучив запит під час переговорів із Китаєм і М'янмою у вівторок. За словами міністра закордонних справ Таїланду Сіхасака Фуангкеткеоу та міністра науки і досліджень Йодчанана Вонгсавата, Пекін залучають до розв'язання проблеми, оскільки деякі шахти у штаті Шан керуються китайськими компаніями, а значну частину видобутих там мінералів відправляють до Китаю.

Тайські посадовці заявили, що представники трьох країн погодилися: джерелом миш'яку в річках Кок і Сай у Таїланді є видобувна діяльність у штаті Шан. Концентрація миш'яку подекуди сягала рівня, що у 30 разів перевищує тайський стандарт безпеки, створюючи загрози для водопостачання, сільськогосподарських угідь і громад нижче за течією.

За словами Фуангкеткеоу, китайська сторона визнала, що в районі працюють приватні китайські компанії. Таїланд просить Пекін допомогти встановити, які саме шахти діють у регіоні, та відстежити походження видобутих там мінералів.

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Китай не оприлюднював окремого повідомлення за підсумками цих переговорів. Раніше цього місяця Пекін заявив, що не знайомий із конкретними звинуваченнями щодо китайських компаній, однак зобов'язує свої фірми дотримуватися вимог захисту довкілля та готовий співпрацювати з Таїландом у питанні забруднення води.

Контроль за хімікатами та водою

Таїланд також планує заборонити експорт і транзит хімікатів, які використовують для видобутку рідкісноземельних елементів у М'янмі. Запропоновані обмеження ще проходять юридичну перевірку. За даними Ради національної безпеки Таїланду, від 70% до 80% хімікатів, які вивчають у зв'язку з видобутком, постачають із Таїланду до М'янми.

Генеральний секретар Ради національної безпеки Чайпруак Дуонгпрапат заявив, що до забруднення також можуть бути причетні незареєстровані шахти й покинуті об'єкти, де не прибрали відходи. За його словами, дощі можуть змивати забруднювачі з районів видобутку в ґрунт і прилеглі водотоки.

Таїланд планує встановити чотири станції моніторингу води на території М'янми та ще чотири на своєму боці кордону, а також облаштувати близько 20 пунктів контролю вздовж постраждалих річок і приток. Із 2 грудня понад 150 кілометрів річки Кок планують оголосити зоною контролю забруднення. Для майже 20 тисяч жителів провінції Чіанграй готують альтернативні джерела водопостачання.

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