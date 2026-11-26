Військово-морські сили Таїланду скасували тендер на будівництво одного фрегата водотоннажністю 4 тис. тонн і його логістичне забезпечення. Через це південнокорейська суднобудівна компанія Hanwha Ocean втратила статус пріоритетного претендента на контракт вартістю близько 16,73 млрд батів, або 491,5 млн доларів.

Як повідомляє Korea Herald, повідомлення про скасування тендеру в середу оприлюднили в електронній системі державних закупівель Таїланду. Проєкт повертається на етап проведення конкурсу, а контракт із Hanwha Ocean до скасування процедури не підписали.

Помилка в умовах закупівлі

Рішення ухвалили після апеляції консорціуму таїландських компаній. Апеляційний комітет при Міністерстві фінансів Таїланду підтримав скаргу та зобов’язав флот почати процедуру заново, оскільки в тендерній документації не вказали обов’язкової мінімальної вартості попередніх суднобудівних контрактів учасників.

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Правила державних закупівель Таїланду передбачають, що замовник має встановити такий поріг, який не може перевищувати половину бюджету проєкту. Для тендеру вартістю приблизно 17 млрд батів максимальна межа становила б 8,5 млрд батів. Водночас флот вимагав від учасників досвіду завершеного будівництва фрегата, але не визначив мінімальну вартість такого контракту.

Новий конкурс

Речник ВМС Таїланду Чанін Сіріяпай 18 листопада визнав, що умови конкурсу були неповними та не відповідали вимогам регулювання. За даними таїландських медіа, флот призначить новий комітет, перепише умови тендеру та оголосить новий конкурс.

Hanwha Ocean та інші учасники попереднього тендеру, як очікується, зможуть подати заявки повторно. У джерелі також зазначено, що знову зможе взяти участь південнокорейська HD Hyundai Heavy Industries. Hanwha Ocean заявила, що причиною скасування стали недоліки тендерних документів, а не дії компанії. Суднобудівник раніше, коли мав назву Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, поставив ВМС Таїланду фрегат Bhumibol Adulyadej у 2018 році.

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