Таїланд скликає засідання через ризики можливої ескалації між США та Іраном — Bangkok Post

Рада національної безпеки Таїланду проведе в середу термінове засідання, щоб оцінити готовність країни до можливих ризиків через ситуацію на Близькому Сході. Про це повідомляє Bangkok Post.

Підготовка до різних сценаріїв

Генеральний секретар Ради національної безпеки генерал Чайпруак Дунґпрапат заявив, що профільні відомства вже почали підготовку. Він наголосив, що такі заходи не свідчать про неминучість кризи, а мають забезпечити готовність державних органів, планів реагування та населення до подій різного масштабу.

До обговорення планують залучити представників відомств і науковців, які стежать за ситуацією. Засідання відбудеться на тлі рекомендацій кількох країн своїм громадянам запастися їжею та питною водою щонайменше на 72 години і підготуватися до можливих надзвичайних ситуацій.

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Евакуація, енергія та кібербезпека

За словами Чайпруака Дунґпрапата, тайські розвідувальні служби відстежують переміщення військових сил і дипломатичні контакти відповідних країн. Це відбувається після повідомлень іноземних медіа про можливу нову військову операцію США проти Ірану. Таїланд готовий евакуювати своїх громадян із районів, які можуть постраждати, якщо ситуація погіршиться.

Міністерства закордонних справ і оборони вже координують підготовку та проводять щоденні консультації. Влада також розробила плани альтернативного енергозабезпечення, які можуть уточнювати залежно від подальшого розвитку подій. Ескалація між США та Іраном, за оцінкою генсека Ради нацбезпеки, неминуче вплине на енергопостачання та може мати ширші економічні наслідки.

Окремо уряд готується до ризику кібератак: цим займаються Рада національної безпеки та Міністерство цифрової економіки і суспільства. Прем'єр-міністр Анутін Чарнвіракул закликав населення бути пильним, але не панікувати, зазначивши, що Таїланд має продовольчу безпеку та підготовлений до можливих перебоїв. Міністр закордонних справ Сіхасак Пхуангкеткеу закликав громадян Таїланду в країнах, де мешканцям рекомендували створити запаси, дотримуватися повідомлень і вказівок місцевої влади.

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