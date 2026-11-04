Таїланд вимагатиме запиту Китаю на екстрадицію двох уйгурів — The Hindu

Таїланд заявив, що Китай має подати офіційний запит на екстрадицію, якщо хоче домогтися повернення двох уйгурських чоловіків, яких понад десять років утримують у країні. Про це повідомляє The Hindu.

Голова Ради національної безпеки Таїланду Чайпруак Дуонгпрапат сказав, що рішення щодо їхнього видворення не ухвалюватиме його відомство. Справу розглядатиме суд, а чоловіки матимуть можливість захищатися. Якщо суд підтримає їхню позицію, їх можуть направити до іншої країни для переселення. У разі рішення не на їхню користь чоловіків екстрадують відповідно до договору, зазначив посадовець.

Побоювання щодо повернення до Китаю

Правозахисники та деякі тайські політики висловлювали занепокоєння, що двох уйгурів можуть невдовзі повернути до Китаю, де, за їхніми побоюваннями, їм може загрожувати жорстоке поводження або тортури. Наприкінці жовтня чоловіків звільнили з в'язниці, однак нині вони перебувають в імміграційному центрі утримання Суан-Плу в Бангкоку.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Чоловікам 26 і 35 років. Минулого тижня вони передали листи, у яких просили не відправляти їх до Китаю. Один із них написав, що вони бояться повернення до Китаю та не є терористами. Китай раніше наполягав на поверненні групи приблизно з 300 уйгурів, затриманих тайською владою 2014 року на шляху до кордону Таїланду й Малайзії, називаючи їх терористами.

Історія затриманої групи

Двоє чоловіків входили до групи з понад 300 уйгурів, які залишали Китай і були затримані в Таїланді 2014 року. Таїланд відправив до Туреччини переважно жінок і дітей із цієї групи, а 2015 року депортував до Китаю 109 людей, які залишалися під вартою. Це спричинило міжнародне обурення, а посольство Таїланду в Туреччині було розгромлене під час протесту.

У лютому 2025 року Таїланд повернув до Китаю 40 уйгурських чоловіків, попри заклики тайських депутатів і посадовців ООН не здійснювати депортацію. Представниця опозиційної Народної партії Сасінан Тамнітінан заявила, що Таїланд зобов'язаний за внутрішнім і міжнародним правом не повертати людей до країни, де їм може загрожувати катування чи нелюдське поводження.

Читай нас у