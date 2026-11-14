Таїланд закликав допустити М’янму до зустрічей глав МЗС АСЕАН — The Japan Times

На саміті АСЕАН у Манілі, Філіппіни, 15–17 листопада лідери країн об'єднання переглянуть рішення про недопуск політичного керівництва М'янми до зустрічей високого рівня. Таїланд пропонує як наступний крок дозволити міністру закордонних справ М'янми брати участь у зустрічах глав МЗС АСЕАН.

Про це після візиту до М'янми заявив глава МЗС Таїланду Сіхасак Пхуангкеткеоу. Він сказав, що прямі контакти з посадовцями М'янми дали б змогу доносити до них позицію АСЕАН, водночас остаточне рішення мають ухвалити міністри закордонних справ країн блоку. The Japan Times зазначає, що Пхуангкеткеоу сподівається на рішення щодо участі М'янми не пізніше головування Таїланду в АСЕАН у 2028 році.

Обмеження після перевороту

Політичне керівництво М'янми не допускають до самітів АСЕАН і зустрічей міністрів закордонних справ через невиконання П'ятипунктового консенсусу. Цей мирний план передбачає припинення насильства, інклюзивний діалог, гуманітарну допомогу та посередництво спецпосланця, який може зустрічатися з усіма сторонами.

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У М'янмі триває збройний конфлікт після військового перевороту 2021 року, коли тодішній головнокомандувач Мін Аун Хлайн усунув обраний уряд. За даними видання, бойові дії забрали понад 100 тисяч життів, а мільйони людей залишаються переміщеними. Лідерка цивільного уряду Аун Сан Су Чжі перебуває під вартою від часу перевороту; у квітні її перевели під домашній арешт.

Різні підходи всередині блоку

Після виборів у М'янмі в грудні та січні, на яких переконливо перемогла підтримувана військовими Партія солідарності та розвитку Союзу, Лаос, Таїланд, В'єтнам, Камбоджа та Малайзія приймали Міна Аун Хлайна з офіційними візитами. Прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім у жовтні пообіцяв працювати над поверненням М'янми до АСЕАН.

Водночас Human Rights Watch закликала об'єднання зберегти обмеження й посилити тиск на військове керівництво М'янми. Голова Сінгапурського інституту міжнародних справ Саймон Тей наголосив, що двосторонні контакти окремих держав не змінюють політику АСЕАН без спільного рішення всіх членів. Він запропонував пов'язувати політичне визнання з регулярним доступом до Аун Сан Су Чжі, зменшенням насильства та гуманітарною допомогою.

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