У Таїланді на внутрішніх рейсах можуть оглядати зареєстрований багаж без присутності його власника. Нові правила, що набули чинності 16 жовтня, поширюються також на міжнародні рейси, які розпочинаються в країні, повідомляє Bangkok Post з посиланням на Управління цивільної авіації Таїланду (CAAT).

Правила для рейсів із Таїланду

За роз’ясненням CAAT, перевірка стосується пасажирів, які вилітають з Таїланду, незалежно від того, чи є їхній рейс внутрішнім або міжнародним. На пасажирів, які прибувають до країни, норма не поширюється, оскільки перевіряти їхній багаж має аеропорт, де вони сіли на літак.

Правила дають працівникам аеропорту право відкрити будь-яку валізу без присутності власника, якщо під час сканування перед завантаженням на борт виникла підозра, що в ній можуть бути предмети, заборонені до перевезення в зареєстрованому багажі.

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Скарга пасажира

Роз’яснення оприлюднили після скарги пасажира внутрішнього рейсу, який виявив, що його валізу відкривали без нього. CAAT підтвердило цей випадок: співробітники аеропорту знайшли в багажі електронний пристрій, що працює від батареї.

Для огляду працівники зрізали застібку-блискавку, оскільки валіза не мала замка, схваленого TSA. Такі замки можна відкрити, оглянути валізу та повторно замкнути універсальним ключем без пошкодження замка. Після перевірки всередині валізи залишили повідомлення про огляд.

CAAT порадило пасажирам фотографувати спакований багаж до та після закриття валізи. Такі знімки можуть слугувати доказом, якщо під час огляду речі буде втрачено або пошкоджено.

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