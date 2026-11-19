Таїландський Kasikornbank торік запровадив програму добровільного дострокового виходу на пенсію для працівників віком від 45 до 59 років. Ініціатива під назвою «45 — це нові 60» є частиною плану третього за величиною банку Таїланду підвищити продуктивність і застосовувати штучний інтелект.

Учасники програми отримують стандартну компенсацію при виході на пенсію, а також додаткову виплату в розмірі до річної зарплати. Як повідомляє Fortune, програмою скористалися багато співробітників. За словами генеральної директорки Каттії Індаравіджаї, цього року витрати банку на персонал суттєво скоротилися.

Програма для працівників

Індаравіджаї зазначила, що пакет розрахований, зокрема, на працівників, які усвідомлюють прихід нових технологій, але не можуть перекваліфікуватися або почуваються некомфортно через зміни. Банк прагне знижувати витрати, оскільки, за словами очільниці, в нинішній економічній ситуації недостатньо зосереджуватися лише на нарощуванні доходів.

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У 2025 році Kasikornbank доповнив свою стратегію «3+1» компонентом продуктивності. Одним із ключових напрямів став ШІ: банк запустив проєкт операційного довідника на основі штучного інтелекту для працівників кол-центрів і відділень. Система має опрацьовувати тисячі сторінок інструкцій, щоб підказувати співробітникам, яку інформацію надавати клієнтам і які документи їм знадобляться.

Обережне впровадження ШІ

Kasikornbank створив окрему технологічну структуру Kasikorn Business-Technology Group у 2016 році. Вона відповідає за цифрову інфраструктуру банку та прискорення інновацій. Зокрема, застосунок K PLUS, запущений у 2018 році, нині має понад 24 млн користувачів і займає близько 30% ринку цифрових платежів та мобільного банкінгу в Таїланді.

Водночас керівниця банку заявила, що Kasikornbank не прагне бути серед перших у впровадженні кожної технології ШІ. Банк стежить за новими розробками та тестує їх у невеликому масштабі, віддаючи перевагу вивченню досвіду глобальних технологічних лідерів перед ширшим запуском рішень.

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