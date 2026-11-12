Таїландський фонд подав скаргу на адвоката Сіттру через заяву до поліції — Bangkok Post

У Таїланді голова Thailand Watch Foundation Пантеп Пуапонгпан подав скаргу на адвоката Сіттру Біабунгкерда через його заяву до поліції щодо закупівлі дронів для військових під час тайсько-камбоджійського конфлікту. Пуапонгпан стверджує, що адвокат зробив неправдиве повідомлення та звинуватив організацію в шахрайстві, відмиванні коштів і комп’ютерних злочинах, повідомляє Bangkok Post.

Документи щодо закупівлі

Пуапонгпан разом із юристкою фонду Ачарою Сенгкео передав слідчим Відділу боротьби з економічними злочинами документи щодо проєкту закупівлі безпілотників. Зокрема, йшлося про матеріали, які, за позицією фонду, пояснюють кампанію зі збору пожертв на придбання дронів.

Голова фонду висловив упевненість, що надані докази підтвердять невинуватість організації та підтримають його скаргу проти Біабунгкерда. Він також заперечив твердження адвоката про низьку якість безпілотників і використання ПВХ-труб, заявивши, що специфікація передбачала вуглецеве волокно, а ПВХ не застосовували.

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За словами Пуапонгпана, виготовлення й закупівля відповідали ліцензійним вимогам та стандартам Міністерства оборони Таїланду. Він також заявив, що дрони пройшли дослідження, випробування та практичну підготовку перед використанням у місіях, а також могли протидіяти радіочастотному глушінню з боку Камбоджі.

Позиція фонду щодо пожертв

Пуапонгпан відкинув і твердження про використання пожертв на щомісячну оплату праці адвокатів у розмірі 100 тисяч батів. За його словами, кошти на юридичну команду зберігають на окремому рахунку та не пов’язують зі збором пожертв на дрони.

Він зазначив, що фонд із часу заснування співпрацює з юридичною фірмою Arun Amarin, яка надає допомогу в суспільно важливих справах. За даними видання, 10 листопада Біабунгкерд подав скарги на три фонди, серед яких Thailand Watch Foundation, звинувативши їх у шахрайстві та пов’язаних правопорушеннях.

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