TCN заявила, що перебої в Нігерії спричинило падіння генерації — Premium Times Nigeria

У Нігерії Transmission Company of Nigeria (TCN) заявила, що перебої з електропостачанням на частині фідерів категорії A стали наслідком скорочення генерації, а не несправностей її мережі передачі. Компанія відкинула пояснення розподільчої компанії Ikeja Electric про те, що причиною відключень була нестабільність національної мережі, повідомляє Premium Times Nigeria.

Ikeja Electric оприлюднила три повідомлення про перебої, зафіксовані 2–5 листопада, та перепросила клієнтів на зазначених фідерах категорії A через недотримання мінімального стандарту постачання у 20 годин на добу. Серед районів, яких торкнулися відключення, названі Огба, Ікеджа GRA, Меріленд, Опебі, Огуду, Алауса, Ілупеджу та Гбагада.

Позиція TCN

TCN послалася на статтю 67 Закону про електроенергію 2023 року, за якою визначення першопричин збоїв, дефіциту генерації та перерв у національній мережі належить Nigerian Independent System Operator (NISO). У компанії заявили, що NISO не пов’язував відключення, про які повідомляла Ikeja Electric, із роботою TCN.

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За даними TCN, 5 листопада NISO пояснив спад генерації обмеженнями постачання газу для теплових електростанцій і зниженням виробітку гідроелектростанцій через менший приплив води до водосховищ. Це зменшило обсяг електроенергії, доступний розподільчим компаніям, та спричинило скорочення годин постачання й обмеження навантаження. TCN зазначила, що може передавати лише електроенергію, яка була вироблена та доступна для передачі.

Дані про переривання постачання

TCN навела дані щодо переривань постачання 1 і 2 листопада. За її оцінкою, 68% обмежень навантаження в цей період були пов’язані з низькою генерацією та заходами з регулювання частоти в національній мережі. Ще 26% компанія пов’язала з імовірним недотриманням Ikeja Electric розподілу навантаження, визначеного NISO, а також із несправностями й технічними роботами в мережі розподільника. Решту 6% TCN віднесла до планових робіт, комутаційних операцій та обмежень ліній електропередачі.

Компанія також розглянула 46 переривань на фідерах 33 кВ, згаданих у повідомленнях Ikeja Electric. Із них 29 TCN пояснила обмеженнями через низьку генерацію, 14 — питаннями, пов’язаними з Ikeja Electric, а ще три — плановим обслуговуванням лінії Огба—Алімошо 1 листопада. Як приклад TCN навела фідер Rack Centre, який, за її твердженням, 2 листопада відключили через пошкодження кабелю в мережі Ikeja Electric; ремонт виконала бригада розподільчої компанії.

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