Австралійська Upstage Theatre Company у Пакенгемі, на південному сході Мельбурна, залишилася з більш ніж 150 порожніми місцями на денному показі мюзиклу Jesus Christ Superstar. Невідома особа, яка представилася представником мельбурнської церкви, забронювала 157 квитків — усі місця, що на той час залишалися, — але не сплатила рахунок.

Співзасновник некомерційної театральної компанії Скотт Гілі розповів ABC News, що спочатку листування з нібито представниками церкви виглядало переконливо: вони швидко відповідали та надавали інформацію. Гілі перевірив назву церкви в інтернеті, заблокував місця й навіть відкрив додатковий простір для глядачів.

Рахунок так і не оплатили

Коли дата вистави наблизилася, а виставлений рахунок залишався неоплаченим, Гілі звернувся до замовника. Йому відповіли, що оплатою займеться священник. Після наступних спроб зв’язатися з клієнтом він зателефонував безпосередньо до церкви, де повідомили, що нічого не знають про таке замовлення.

Компанія зняла бронювання, однак продати квитки на конкретний показ уже не встигла. За оцінкою театру, він недоотримав близько $7 500. Учасники акторського складу, які очікували повної зали, також були розчаровані.

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Звернення до поліції та збір коштів

Гілі повідомив про випадок поліції та розглядає можливість збору коштів, щоб покрити нестачу фінансування й приблизно $8 000 заборгованості перед людьми, залученими до постановки. За його словами, театр, який він із чоловіком заснував два роки тому, може припинити роботу, якщо не зможе зібрати необхідні кошти.

Поліція штату Вікторія підтвердила отримання повідомлення про шахрайське бронювання. Правоохоронці зазначили, що відправник не отримав майна чи фінансової вигоди, тому випадок не відповідає юридичним критеріям кримінального обману. Водночас поліція закликала громадські та некомерційні організації переглянути правила бронювання квитків.

Гілі попередив про ситуацію інші місцеві театральні колективи, а Victorian Drama League поширила це застереження серед своїх учасників. Президентка ліги Сьюзен Рандл зазначила, що аматорські театри вже стикаються з високою вартістю оренди муніципальних майданчиків і комісіями за обробку квитків.

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