Співачка Тейлор Свіфт уперше за 13 років виступила на церемонії Country Music Association. Вона виконала композицію I Knew It, I Knew You, написану для Toy Story 5, а також пісню Our Song, повідомляє Rolling Stone.

Виступ із Кітом Урбаном

Перед виходом на сцену Свіфт з'явилася за лаштунками у блискучій мінісукні та ковбойському капелюсі. Акустичну гітару їй передав Білл «Whispering Bill» Андерсон, після чого артистка вийшла на сцену з гуртом. Серед музикантів був Кіт Урбан.

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Під час виступу Свіфт перейшла до виконання Our Song. Це був її перший виступ із цією композицією за три роки та лише п'ятий за 13 років. Востаннє співачка виступала на церемонії CMA у 2013 році, коли виконала акустичну версію Red разом із Вінсом Гіллом, Елісон Краусс та іншими артистами.

Номінація на CMA

I Knew It, I Knew You претендувала на нагороду в категорії «Сингл року», однак перемогу здобула Елла Ленглі з піснею Choosin’ Texas. Для Свіфт це була перша номінація CMA з 2022 року: тоді її висували в категорії «Відео року» за спільну з Крісом Степлтоном роботу I Bet You Think About Me.

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