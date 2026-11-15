Техас стратив Джона Рубіо за вбивство трьох дітей — The Guardian

У Техасі, США, смертельною ін’єкцією стратили 46-річного Джона Аллена Рубіо, засудженого за вбивство трьох малолітніх дітей у Браунсвіллі 2003 року. Його смерть констатували о 18:47 у четвер у державній в’язниці міста Гантсвілл, повідомляє The Guardian.

Рубіо визнали винним у вбивстві трирічної Джулісси Кесади, 14-місячного Джона Е. Рубіо та двомісячної Мері Джейн Рубіо в квартирі, де вони жили разом. За матеріалами суду, він не був біологічним батьком двох старших дітей, але виховував їх як власних.

Цивільна дружина Рубіо Анджела Камачо визнала провину у справі та отримала довічне ув’язнення. Апеляційний суд скасував перший обвинувальний вирок Рубіо, постановивши, що під час процесу неправомірно використали свідчення Камачо. На повторному процесі він знову не визнав вини через неосудність, однак його повторно визнали винним і призначили смертну кару.

Заяви про психічний стан

У різні періоди Рубіо стверджував, що діти були одержимі, а він був обраний, щоб урятувати світ. Експерти захисту діагностували йому параноїдальну шизофренію, проте експерти обвинувачення цей висновок відкинули. Експерти захисту також заявляли, що на його розвиток вплинули насильство вдома, складні стосунки з батьками, уживання наркотиків і проституція в дитинстві.

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Перед стратою Рубіо подякував друзям і родині за любов та розуміння, сказавши, що більше не є тією людиною, якою був раніше. Він також попросив вибачення у родини Камачо та заявив, що готовий померти. Лікар констатував смерть через 21 хвилину після початку введення пентобарбіталу.

Ще одна страта в Оклахомі

Того ж дня в Оклахомі смертельною ін’єкцією стратили 73-річного Джеймса Паватта. Його засудили за вбивство першого ступеня та змову з метою вбивства Роба Ендрю — чоловіка Бренди Ендрю, з яким вона жила окремо.

Паватт і Бренда Ендрю після вбивства втекли до Мексики разом із її двома дітьми, але через три місяці їх затримали під час повернення до США. Бренду Ендрю засудили в окремому процесі; вона є єдиною жінкою, яка нині перебуває в камері смертників Оклахоми. Страти Рубіо та Паватта стали 36-ю і 37-ю у США від початку року.

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