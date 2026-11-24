Техаська аптека Greenwich Rx добровільно відкликала у США окремі партії компаундованих препаратів, що мали бути стерильними. Серед них є ін’єкції семаглутиду — ліків групи GLP-1. Відкликання стосується продукції, яку відпускали по всій країні з 10 серпня до 21 вересня 2026 року, повідомляє The Hill.

Перевірка після інспекції FDA

За даними Greenwich Rx, рішення про відкликання ухвалили після інспекції Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) та оцінки препаратів аптекою. Це викликало занепокоєння щодо можливої відсутності гарантій їхньої стерильності.

В аптеці попередили, що використання препарату, який мав бути стерильним, але таким не є, може спричинити серйозні інфекції, зокрема небезпечні для життя. Станом на момент повідомлення Greenwich Rx не отримувала даних про небажані події, пов’язані з відкликанням.

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Кому слід перевірити препарати

Greenwich Rx надсилає повідомлення клієнтам поштою. Частину препаратів аптека також виготовляла для іншої аптеки — Clover Rx. Її клієнтам порадили перевірити перелік відкликаної продукції, навіть якщо вони не отримали окремого повідомлення.

У повідомленні про відкликання не зазначено назв брендів. Споживачам і клінікам, які мають такі препарати, радять негайно припинити їх використання та утилізувати. Для перевірки потрібно звірити повний перелік продукції Greenwich Rx, номери партій і терміни придатності.

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