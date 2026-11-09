Тель-Авів введе штрафи до 1000 шекелів за зайве сигналення — Jerusalem Post

Муніципалітет Тель-Авіва в Ізраїлі планує з першого кварталу 2027 року запровадити штрафи за необґрунтоване використання автомобільного клаксона. Для контролю місто встановить систему, що фіксуватиме сигналення, визначатиме автомобіль, з якого подали сигнал, і передаватиме дані муніципальному інспектору, повідомляє Jerusalem Post.

Мікрофони та камери на 11 локаціях

На першому етапі систему розмістять у 11 точках міста, зокрема на перехресті вулиць Бограшов і Черніховського та в районі площі Рабіна. Локації визначили спільно з міським екологічним органом, врахувавши пішохідний потік, центральне розташування, кількість мешканців, важливі транспортні маршрути та скарги містян.

Комплекс мікрофонів виявлятиме звук клаксона й визначатиме його джерело. Після цього відеокамера за допомогою звукової карти ідентифікуватиме транспортний засіб. Інспектор перевірятиме обставини інциденту та ухвалюватиме рішення щодо накладення штрафу. Штраф виписуватимуть зареєстрованому власнику автомобіля відповідно до даних Міністерства транспорту.

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Розмір штрафів

Для власників приватних автомобілів перше порушення коштуватиме 250 шекелів, повторне — 500 шекелів. Власникам корпоративних автомобілів загрожує штраф у 500 шекелів за перше порушення та 1000 шекелів за повторне.

Заступниця мера з питань транспорту та безпеки дорожнього руху Мейталь Лехаві заявила, що клаксон є засобом безпеки, а не способом висловлювати емоції, і що затори не є надзвичайною ситуацією. За її словами, проєкт започаткували приблизно десять років тому, але реалізувати його стало можливо лише після розвитку відповідних технологій.

Подібні системи вже діють в інших ізраїльських містах. У Петах-Тікві акустична камера допомогла виписати близько 500 штрафів по 245 шекелів кожен. Також обмеження на необґрунтоване сигналення контролюють у Кір'ят-Оно та Нетанії, а Рамат-Ган оголосив про намір встановити шість камер на великих перехрестях.

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