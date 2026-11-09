Телефонні шахраї виманили у жителів Латвії понад 17 млн євро — LSM English

Від початку 2026 року телефонні шахраї виманили у жителів Латвії понад 17 млн євро. Кількість випадків шахрайства не зменшується: зловмисники найчастіше видають себе за працівників банків, Державного агентства соціального страхування, Дирекції безпеки дорожнього руху, кур’єрських служб або Податкової служби, повідомляє LSM English.

Статистика поліції

За словами речниці Державної поліції Латвії Еліни Прієдіте, жертвами таких схем частіше стають літні люди, однак у пастку шахраїв потрапляють люди різного віку та національностей. У період з 1 до 27 жовтня поліція зареєструвала 311 випадків шахрайства: 118 потерпілих втратили загалом близько 1,935 млн євро.

Поліція закликала не повідомляти стороннім дані для входу до інтернет-банкінгу, коди Smart-ID та PIN-коди, не переходити за підозрілими посиланнями й не відкривати невідомі вкладення. Громадянам також радять не переказувати гроші за вказівкою незнайомців і самостійно зв’язуватися з установою чи компанією за офіційними контактами. У разі підозри на шахрайство слід негайно звернутися до банку та повідомити поліцію.

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Захист від підробних повідомлень

Мобільний оператор Bite Latvija запустив пілотний проєкт, у межах якого організації можуть безкоштовно обмежити використання назв своїх відправників у SMS-мережі оператора. У проєкті вже беруть участь Дирекція безпеки дорожнього руху, INDEXO Banka, SEB banka та Swedbank. Компанія формує перелік захищених імен відправників, щоб їх не могли використовувати шахраї.

Експерт латвійської організації реагування на кіберінциденти CERT.lv Армінс Палмс також повідомив про безкоштовний DNS-фаєрвол, який блокує доступ до відомих шахрайських сайтів. Інструмент доступний на комп’ютерах і мобільних пристроях та, за його словами, може блокувати виявлені номери, з яких телефонують шахраї. Палмс наголосив, що зловмисники зазвичай кваплять жертву, тоді як офіційні установи не вимагатимуть виконати дію протягом кількох хвилин.

У 2025 році жителі та бізнес Латвії втратили через телефонне, інвестиційне й інші види шахрайства 16 млн євро, а у 2024 році — 23,7 млн євро.

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