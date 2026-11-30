Космічний телескоп Джеймс Вебб детально дослідив далеку компактну галактику AMORE6, газ у якій містить лише 0,076% від вмісту кисню в Сонці. Такий показник може свідчити про середовище, близьке до умов формування перших зірок у Всесвіті, повідомляє ScienceAlert.

AMORE6 спостерігають такою, якою вона була приблизно через 1 млрд років після Великого вибуху, або близько 12,8 млрд років тому. Галактика надто тьмяна для такого аналізу без гравітаційного лінзування: скупчення галактик Пандори викривляє простір-час і підсилює її зображення. За розрахунками дослідників, ефективний радіус AMORE6 становить лише 117 світлових років.

Спектральні ознаки

Під час перших спостережень, про які повідомляли у 2025 році, астрономи зафіксували випромінювання іонізованого водню, однак не виявили характерного сигналу кисню. Тоді вміст кисню в газі оцінили менш ніж у 0,19% від сонячного.

Для нового дослідження команда під керівництвом Такахіро Морішіти з Університету Тохоку спостерігала AMORE6 за допомогою спектрографа ближнього інфрачервоного діапазону NIRSpec телескопа Джеймс Вебб протягом загалом 45,2 години. Дані дали змогу виявити слабкі спектральні сигнали кисню та вуглецю, а також дві емісійні лінії гелію від атомів, що втратили обидва електрони.

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Можливе пояснення

Для подвійної іонізації гелію потрібне дуже енергетичне випромінювання, яке звичайні зоряні популяції, за оцінкою дослідників, не виробляють у достатній кількості. Сила гелієвого випромінювання узгоджується з прогнозами для популяції зірок, що сформувалася з первісного газу.

Одним із можливих пояснень є зорі III популяції — поки не підтверджене перше покоління зірок, що могло формуватися з первісної речовини без важчих елементів. Водночас автори роботи не відкидають інший варіант: джерелом жорсткого випромінювання може бути чорна діра, яка поглинає речовину. За їхніми розрахунками, її маса могла б становити від 1 тис. до 10 тис. мас Сонця.

Наявність кисню й вуглецю також не виключає сценарію з першими зорями: масивні зорі III популяції могли синтезувати та вивільнити ці елементи за кілька мільйонів років. Результати дослідження оприлюднили у вигляді препринту на arXiv, тому вони потребують подальшої перевірки.

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