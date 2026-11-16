Телескоп Euclid уперше виявив комету між Юпітером і Сатурном — Space.com

Космічний телескоп Euclid уперше виявив комету C/2026 S1, також названу кометою Euclid. Об’єкт зафіксували на відстані близько 1,3 млрд кілометрів — між орбітами Юпітера і Сатурна, повідомляє Space.com.

Спостереження у вересні

Місію Європейського космічного агентства Euclid запустили 2023 року за участю NASA. Раніше невідому комету телескоп побачив у спостереженнях, зроблених між 16 і 24 вересня.

Первинне виявлення здійснив науковець Гельсінського університету Мікко Пьонтінен у складі робочої групи з об’єктів Сонячної системи консорціуму Euclid. За його словами, програмне забезпечення позначило слід на кількох зображеннях, який залишив швидкорухомий об’єкт.

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П’ять серій зображень

Прогнозуючи положення об’єкта, дослідник ідентифікував його на інших зображеннях — загалом у п’яти серіях. Подальша перевірка показала навколо нього розмиту хмару, характерну для активної комети, що викидає пил і газ. Команда також звірила спостереження з чинними каталогами комет, щоб переконатися, що об’єкт є новим.

Euclid створений для тривалих спостережень далекого космосу й галактик, а також для дослідження темної матерії та темної енергії. Телескоп не призначали для знімання швидкорухомої комети, однак це виявлення свідчить, що надалі його можуть використати для цілеспрямованих спостережень інших далеких комет.

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