Міжнародна група астрономів за допомогою космічного телескопа James Webb дослідила надтьмяну галактику LAP1-B, що існувала приблизно 13 мільярдів років тому — через 800 мільйонів років після Великого вибуху. У її газі виявили вміст кисню на рівні близько 1/240 сонячного, або 0,42%. Це робить LAP1-B найхімічно примітивнішою серед відомих галактик, де формуються зорі, повідомляє ScienceDaily.

Спостереження через гравітаційну лінзу

Команда під керівництвом доцента Університету Канадзави Кіміхіко Накаджими спостерігала об’єкт понад 30 годин методом спектроскопії. Світло LAP1-B приблизно у 100 разів посилило масивне скупчення галактик на передньому плані. Такий ефект називають гравітаційним лінзуванням: гравітація великого об’єкта викривляє та збільшує світло від дальнішого джерела.

Дані визначили червоне зміщення галактики на рівні 6,625 ± 0,001. Спектральний аналіз дозволив виміряти кількість хімічних елементів у її газі. Надзвичайно низька концентрація кисню свідчить, що галактика зазнала дуже незначного хімічного збагачення продуктами формування, еволюції та загибелі попередніх поколінь зір.

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Можливий слід перших зір

Дослідники також зафіксували незвично високе співвідношення вуглецю до кисню та інтенсивне іонізуюче випромінювання. На їхню думку, ці ознаки узгоджуються з теоретичними прогнозами для зір, що утворилися з газу майже без важких елементів. Такі зорі першого покоління, відомі як зорі населення III, мали сформуватися з водню та гелію, які переважали у ранньому Всесвіті.

Зоряну масу LAP1-B оцінили менш ніж у 3 300 мас Сонця, оскільки астрономам не вдалося виявити безперервне світіння її зір. Водночас рух газу вказує, що загальна гравітаційна маса об’єкта більша за сумарну масу зір і газу. Це означає, що галактика, ймовірно, міститься у великому гало темної матерії.

Зв’язок із тьмяними карликовими галактиками

Поєднання малої зоряної маси, домінування темної матерії та примітивного хімічного складу робить LAP1-B схожою на ймовірного предка надтьмяних карликових галактик поблизу Чумацького Шляху. Такі системи містять небагато зір і вважаються космічними викопними рештками ранніх етапів формування галактик. Команда планує продовжити пошук ще примітивніших об’єктів за допомогою James Webb.

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