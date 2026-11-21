Рентгенівський спектрометр MIXS, що прямує до Меркурія на борту європейсько-японської місії BepiColombo, після восьми років у космосі вперше провів астрономічні спостереження. Прилад зафіксував рентгенівське випромінювання Крабоподібної туманності, розташованої приблизно за 6 500 світлових років від Землі, повідомляє ScienceDaily.

MIXS подолав близько 10 млрд кілометрів разом із космічним апаратом. До вересня інструмент не міг дивитися безпосередньо в космос, оскільки його огляд закривав транспортний модуль Mercury Transfer Module. Можливість калібрування з'явилася після відокремлення цього модуля від двох наукових орбітерів — Mercury Planetary Orbiter та Mio.

Перевірка на Крабоподібній туманності

Для першого тесту команда обрала Крабоподібну туманність — добре вивчений залишок вибуху зорі з потужним і передбачуваним рентгенівським сигналом. Основна серія спостережень відбулася 11–12 вересня: упродовж 39 годин апарат 55 разів змінював орієнтацію, щоб зібрати дані.

Науковці порівняли результати з наземними випробуваннями, проведеними 2015 року. За їхніми даними, кутова роздільна здатність MIXS, тобто здатність розрізняти дрібні деталі зображення, виявилася дещо кращою, ніж під час лабораторних тестів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Команда також не виявила в зображеннях впливу небажаного видимого світла. Ефекти галактичних космічних променів, які фіксували ще під час польоту, науковці можуть відфільтрувати під час обробки даних. Детектор не має ознак радіаційного пошкодження після восьми років у космосі.

Водночас фахівці спостерігають самофлуоресценцію інструмента, коли Сонце освітлює його оптику. За оцінкою команди, це не має вплинути на спостереження освітленої Сонцем поверхні Меркурія. Окремі ефекти ще досліджують, а інструмент планують оптимізувати під час введення в експлуатацію біля планети.

Пошук хімічних елементів на Меркурії

MIXS встановлений на орбітері Mercury Planetary Orbiter. Він має створити глобальну карту елементів на поверхні Меркурія, аналізуючи флуоресцентне рентгенівське випромінювання порід. Коли сонячні рентгенівські промені потрапляють на поверхню планети, її атоми випромінюють характерні для різних елементів сигнали.

Дані MIXS доповнюватиме прилад SIXS, який вимірює сонячне випромінювання та частинки, що досягають Меркурія. Очікується, що 21 листопада BepiColombo вийде на орбіту Меркурія. Два наукові орбітери планують розділити 9–10 грудня, а основна наукова фаза місії має стартувати у квітні 2027 року.

Читай нас у