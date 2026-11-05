Телескоп ORCA не виявив порушення інваріантності Лоренца — Live Science

Підводний нейтринний телескоп ORCA, встановлений на дні Середземного моря за 2,4 кілометра під водою поблизу французького Тулона, не виявив ознак порушення інваріантності Лоренца — одного з базових принципів сучасної фізики. Аналіз даних перших шести детекторних установок дав змогу встановити обмеження, зіставні з результатами значно більших і довше діючих установок, повідомляє Live Science.

Перевірка фундаментального принципу

Інваріантність Лоренца передбачає, що закони природи мають однаковий вигляд незалежно від напрямку та швидкості руху. На цьому принципі ґрунтуються і загальна теорія відносності, і Стандартна модель фізики елементарних частинок.

Деякі підходи до квантової гравітації, зокрема окремі версії теорії струн і петльової квантової гравітації, допускають, що простір-час на надмалих масштабах може мати дискретну структуру. У такому разі можливі надзвичайно слабкі порушення інваріантності Лоренца.

Нейтрино пройшли крізь Землю

Для перевірки вчені проаналізували 5828 атмосферних нейтрино, зібраних приблизно за 17 місяців у 2020–2021 роках. Ці майже безмасові нейтральні частинки виникають, коли космічні промені взаємодіють з атмосферою, а потім можуть пройти крізь Землю до детектора. Частина нейтрино в дослідженні подолала до 12 700 кілометрів — фактично весь діаметр планети.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Нейтрино існують у трьох типах — електронному, мюонному та тау-типі — й під час руху переходять з одного типу в інший. Дослідники шукали відхилення у цих осциляціях, які могли б свідчити про порушення інваріантності Лоренца. За результатами аналізу осциляції відповідали передбаченням стандартної фізики.

ORCA є частиною нейтринного телескопа KM3NeT. Кожна детекторна установка закріплена на морському дні та містить 18 скляних сфер із 31 світловим сенсором у кожній. Сенсори фіксують слабкі спалахи синього світла, що виникають під час взаємодії нейтрино з частинками у воді. Нині у воді встановлено 44 детекторні установки, а до 2030 року колаборація планує активувати 108.

Команда також отримала перші прямі обмеження для варіанту можливого порушення, за якого мюонні та тау-нейтрино поводилися б по-різному. Надалі науковці планують провести аналогічний пошук на детекторі ARCA біля берегів Сицилії, призначеному для реєстрації високоенергетичних нейтрино космічного походження.

Читай нас у