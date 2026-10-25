Телевізійний діяч Еміль Рателбанд виїхав з Таїланду до Лаосу — Bangkok Post

Нідерландський телевізійний діяч і політик Еміль Рателбанд, родина якого шукає інформацію про його місцеперебування, наприкінці минулого року виїхав із Таїланду до Лаосу через міст тайсько-лаоської дружби. Про це повідомила імміграційна поліція Таїланду, пише Bangkok Post.

Прибуття до Таїланду

Заступник комісара Імміграційного бюро, генерал-майор поліції Чонгрон Рімпаді повідомив, що 70-річний Рателбанд разом зі своєю близькою подругою Наталією да Сілва прибув до Таїланду через аеропорт Суварнабхумі в грудні 2021 року. Вони подали заяви на візи та задекларували місце проживання в одній із південних провінцій країни.

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За даними поліції, да Сілва того самого дня, коли Рателбанд перетнув кордон із Лаосом, вилетіла із Суварнабхумі до країни Близького Сходу. Офіційних записів про повернення Рателбанда або да Сілви до Таїланду немає.

Пошуки та винагорода

Очільник Імміграційного бюро генерал-лейтенант поліції Ноппасілп Пунсават наказав провести загальнонаціональні пошуки Рателбанда. Це сталося після звернення його родини та родичів на Пхукеті, які запропонували винагороду 2 500 євро, або близько 94 тисяч батів, за інформацію про його місцеперебування.

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