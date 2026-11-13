Темпи зростання ВВП Кіпру сягнули 3,1% у третьому кварталі — Cyprus Mail
У Кіпрі валовий внутрішній продукт у третьому кварталі 2026 року зріс на 3,1% у річному вимірі. Це більш ніж удвічі перевищує темпи зростання економіки Європейського Союзу та єврозони, які становили відповідно 1,5% і 1,3%, повідомляє Cyprus Mail із посиланням на попередні дані Євростату.
Квартальна динаміка
Порівняно з другим кварталом ВВП Кіпру збільшився на 0,5% у липні—вересні, тоді як кварталом раніше приріст становив 1,2%. Такий квартальний результат відповідав середньому показнику ЄС, а економіка єврозони за цей період зросла на 0,4%.
Річні темпи зростання кіпрської економіки становили 3,4% у другому кварталі та 4,5% в останньому кварталі 2025 року. Євростат зазначає, що його дані сезонно скориговані та є оперативною оцінкою, тому можуть бути переглянуті.
Порівняння в ЄС
Серед країн ЄС, щодо яких були доступні дані за третій квартал, вищий річний приріст за Кіпр зафіксувала Ірландія — 3,6%. В Іспанії ВВП зріс на 2,7%, у Болгарії — на 2,5%, у Швеції — на 2,8%, в Естонії — на 2,2%, а в Нідерландах — на 2,1%.
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У Німеччині економіка зросла на 1,2% у річному вимірі, в Італії — на 0,8%. Франція була єдиною країною ЄС серед тих, щодо яких оприлюднили показники за третій квартал, де зафіксували річне скорочення ВВП — на 0,1%.
Найбільше квартальне зростання продемонструвала Ірландія — 5,5%, після 10,2% у другому кварталі. У Польщі ВВП зріс на 0,8% за квартал, у Румунії — на 2,1%, однак річний приріст румунської економіки становив лише 0,3%.
Зайнятість у ЄС
Зайнятість у ЄС та єврозоні в третьому кварталі не змінилася після зростання на 0,1% у кожному з цих об’єднань кварталом раніше. У річному вимірі кількість зайнятих зросла на 0,4% як у ЄС, так і в єврозоні.