Іспанський тенісист Карлос Алькарас 20 листопада переміг італійця Флавіо Коболлі з рахунком 6:4, 6:1 у заключному матчі групового етапу Підсумкового турніру ATP в італійському Турині. Завдяки третій перемозі у трьох матчах групи Івана Лендла він вийшов до півфіналу без поразок, повідомляє Channel NewsAsia.

Перемога за 65 хвилин

Алькарас зробив брейк уже в першому геймі та повів 2:0. У другому сеті він також повів 2:0 завдяки брейку, а згодом ще раз взяв подачу суперника, збільшивши перевагу до 4:1. Матч тривав 65 хвилин. Іспанець виконав 29 віннерів, тоді як Коболлі — дев'ять.

Коболлі до початку зустрічі вже втратив шанси на вихід із групи. Алькарас гарантував собі місце у півфіналі раніше, здобувши перемоги над американцем Френсісом Тіафо та росіянином Даніїлом Медведєвим.

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Стан здоров'я Алькараса

Перед матчем виникли побоювання щодо стану задньої поверхні лівого стегна Алькараса: після перемоги над Медведєвим у середу він залишив корт із тугою пов'язкою на лівій нозі. У четвер тенісист пройшов МРТ, а іспанські медіа повідомили, що обстеження не виявило серйозної травми. Того ж дня він скасував тренування, а в п'ятницю переніс заплановану розминку.

У півфіналі Алькарас зіграє з американцем Беном Шелтоном. Іспанець прагне вперше виграти Підсумковий турнір ATP. Наприкінці року він повернувся на корт після понад чотиримісячної перерви через травму зап'ястя, якої зазнав на турнірі ATP 500 у Барселоні, та після цього виграв змагання в Токіо, Відні й Парижі.

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