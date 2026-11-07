Тенісист Алькарас переміг Фріца й позбавив його місця на ATP Finals — Sky Sports News

Тенісист Карлос Алькарас переміг Тейлора Фріца у чвертьфіналі «Мастерса» в Парижі та позбавив американця шансу здобути останню путівку на підсумковий турнір ATP Finals у Турині. Матч у Франції завершився з рахунком 6:7 (10:12), 7:5, 6:3 на користь іспанця.

Два нереалізовані матчболи

Фріц виграв перший сет на тайбрейку та в другій партії повів 5:3 після брейка. Американець двічі був за крок від перемоги: спершу на подачі Алькараса за рахунку 5:3, а згодом на власній подачі за 5:4. Проте Алькарас відігрався, виграв другий сет і довів матч до перемоги у третій партії.

У разі виходу до півфіналу Фріц випередив би Рафаеля Ходара у боротьбі за участь у підсумковому турнірі сезону. Поразка також не дозволила 29-річному американцеві вдруге у восьми матчах обіграти Алькараса. Попередню перемогу над іспанцем він здобув на Кубку Лейвера 2025 року.

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Склад учасників турніру в Турині

Як повідомляє Sky Sports, Алькарас і Ходар зіграють на ATP Finals, що відбудеться в Турині з 15 до 22 листопада. Раніше кваліфікацію також забезпечили Александр Звєрєв, Бен Шелтон, Даніїл Медведєв, Артюр Фіс, Флавіо Коболлі та Френсіс Тіафо.

Того ж дня Бен Шелтон переміг Томмі Пола з рахунком 6:4, 4:6, 6:3, завершивши шанси співвітчизника на потрапляння до ATP Finals і гарантувавши участь у турнірі Тіафо. У півфіналі паризького «Мастерса» Алькарас зустрінеться з переможцем матчу Каспер Рууд — Нуну Боржеш, а Шелтон зіграє проти Люки Ван Аша.

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