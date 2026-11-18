Іспанський тенісист Карлос Алькарас у Турині, Італія, переміг росіянина Данііла Медведєва з рахунком 6:2, 6:4 у матчі групового етапу підсумкового турніру ATP. Третя ракетка світу наблизився до виходу в півфінал змагань.

Перевага у двох сетах

Як повідомляє Channel NewsAsia, Алькарас двічі зробив брейк у першому сеті, який виграв 6:2. На початку другої партії іспанець знову взяв подачу суперника та зберіг перевагу до завершення матчу. Медведєв, який вигравав підсумковий турнір ATP шість років тому, не зміг відповісти на потужну гру суперника.

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Серія перемог і стан здоров’я

Для 23-річного Алькараса ця перемога стала 11-ю поспіль. Перед турніром у Турині він здобув титули у Відні та Парижі, а загалом виграв три титули після повернення до туру на US Open, де відновив виступи після чотиримісячної перерви через травму зап’ястя.

Під час матчу Алькарас брав медичну паузу, щоб забинтувати ліве стегно, однак це не позначилося на перебігу гри. Він завершив зустріч, коли Медведєв відправив м’яч у сітку на прийомі. Чи гарантувала ця перемога Алькарасу достроковий вихід до півфіналу, мало визначитися після іншого матчу групи між Флавіо Коболлі та Френсісом Тіафо.

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