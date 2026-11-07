Тенісист Алькарас зіграє з Шелтоном у фіналі Paris Masters — Channel NewsAsia

Іспанський тенісист Карлос Алькарас у Нантері, Франція, переміг норвежця Каспера Рууда з рахунком 6:4, 6:4 і вперше в кар’єрі вийшов до фіналу Paris Masters. У вирішальному матчі він зіграє проти американця Бена Шелтона, який у другому півфіналі обіграв француза Люку ван Аша — 5:7, 6:3, 6:4, повідомляє Channel NewsAsia.

Перемога Алькараса над Руудом

У першому сеті Алькарас реалізував третю нагоду на брейк і повів 4:3, після чого завершив партію ейсом. У другому сеті Рууд помилився на форхенді, дозволивши супернику подавати на матч. 23-річний іспанець скористався нагодою та оформив перемогу ще одним ейсом.

У чвертьфіналі Алькарас відіграв два матчболи. Він став першим іспанцем, який дістався фіналу Paris Masters після Давіда Феррера у 2013 році. Алькарас також вийшов до фіналів на семи з дев’яти турнірів серії ATP Masters 1000 у календарі.

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Шелтон відігрався після програного сету

Бен Шелтон поступився Люці ван Ашу в першому сеті, допустивши 17 невимушених помилок. Утім, у другій партії американець змінив хід гри: змусив 22-річного француза частіше помилятися у затяжних розіграшах, зробив брейк і повів 4:2.

У третьому сеті ван Аш повів 3:1 із брейком, однак Шелтон виграв наступні чотири гейми. Американець став першим представником США у фіналі Paris Masters із 2017 року, коли титул здобув Джек Сок. Для Шелтона це буде третій фінал турніру ATP Masters 1000 у кар’єрі.

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