Іспанський тенісист Карлос Алькарас переміг італійця Флавіо Коболлі з рахунком 6:2, 7:6 (7:4) у фіналі Кубка Девіса в Болоньї, Італія. Цей результат зрівняв рахунок у протистоянні збірних Іспанії та чинних чемпіонів Італії — долю титулу мав вирішити парний матч.

Як повідомляє Channel NewsAsia, капітани команд Давід Феррер і Філіппо Воландрі на момент публікації ще не підтвердили склади пар на вирішальну гру.

Відповідь Алькараса після перемоги Музетті

Перед другим одиночним матчем Італія вийшла вперед завдяки перемозі Лоренцо Музетті над 20-річним іспанцем Рафаелем Ходаром — 6:7 (4:7), 6:2, 6:1. Ходар відігрався з рахунку 2:5 у першому сеті та виграв його, а на початку другої партії також зробив брейк. Втім, Музетті після цього виграв дев'ять геймів поспіль і переломив перебіг зустрічі.

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Коболлі, сьомий номер світового рейтингу, до фіналу програв обидва одиночні матчі цього тижня — у зустрічах Італії з Південною Кореєю та Чехією. Він також поступився Алькарасу в обох попередніх очних матчах. У фіналі за підтримки домашньої публіки Коболлі зумів зробити брейк наприкінці другого сету й перевести його на тай-брейк, однак Алькарас довів матч до перемоги.

Серії Італії та Іспанії

Для Алькараса ця перемога стала 16-ю поспіль наприкінці сезону. Італія не програвала в Кубку Девіса з 2023 року та претендує на четвертий поспіль титул — такого результату від часу збірної США на початку 1970-х не досягала жодна команда. Іспанія прагне виграти Кубок Девіса вперше з 2019 року; у торішньому фіналі іспанці поступилися італійцям.

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