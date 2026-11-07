Тенісист Гаель Монфіс став капітаном збірної Франції в Кубку Девіса — Cyprus Mail

Французька федерація тенісу призначила 40-річного Гаеля Монфіса капітаном національної збірної Франції в Кубку Девіса. Він розпочне роботу під час кваліфікаційної кампанії команди, яка стартує в лютому, повідомляє Cyprus Mail.

Зміна на посаді капітана

Монфіс змінив на посаді Поля-Анрі Матьє, який торік довів французьку збірну до чвертьфіналу турніру. Нова посада для Монфіса є неігровою: він очолить команду після завершення власної професійної кар’єри.

Колишня шоста ракетка світу офіційно завершив виступи минулого місяця. Його останнім турніром став US Open у вересні, де француз вибув у другому колі. Професійна кар’єра тенісиста тривала 22 роки, за які він двічі доходив до півфіналу турнірів Grand Slam.

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Досвід у Кубку Девіса

Монфіс представляв Францію у восьми розіграшах Кубка Девіса та виграв 12 із 15 одиночних матчів. У фіналі 2014 року він переміг Роджера Федерера у двох сетах, однак збірна Франції тоді поступилася Швейцарії.

Тенісист не входив до складу французької команди, яка здобула десятий титул Кубка Девіса у 2017 році. Після призначення Монфіс заявив, що прагне побудувати справжній командний проєкт і створити імпульс, який дасть змогу разом здобувати титули.

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