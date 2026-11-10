Тенісист Яннік Сіннер планує повернутися на Australian Open у січні — Sky Sports News

Італійський тенісист Яннік Сіннер на пресконференції в Мілані, Італія, заявив, що планує повернутися до виступів на Australian Open у січні. Друга ракетка світу не грає з липня, коли захистив титул на Вімблдоні, через травму коліна.

Мета — повернення до Австралії

«Мета — повернутися до Австралії. Можливо, зіграти на кількох турнірах раніше. Але я маю рухатися до мети день за днем, адже якщо поспішати, може стати гірше. Але так, мета — Австралія», — сказав 25-річний спортсмен.

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За даними Sky Sports News, Сіннер не виключив участі в кількох турнірах до Australian Open, однак наголосив, що не хоче поспішати з поверненням після травми.

Виступи в Мельбурні

Сіннер вигравав Australian Open у Мельбурні в 2024 та 2025 роках. Цього року він програв Новаку Джоковичу у півфіналі турніру. Італієць також утратив першу позицію світового рейтингу, яку посів Олександр Звєрєв.

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