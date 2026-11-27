Італійський тенісист Лоренцо Музетті переміг чеха Якуба Меншика з рахунком 6:3, 6:4 у першому одиночному матчі півфіналу Кубка Девіса в Болоньї, Італія. Завдяки цьому збірна Італії вийшла вперед у протистоянні з Чехією, повідомляє Channel NewsAsia.

Брейки в кожному сеті

Музетті зробив по одному брейку в кожному сеті, чого вистачило для перемоги у двох партіях. Меншик, який посідав 15-те місце у світовому рейтингу, тоді як Музетті був 27-м, мав шанси зробити брейк у другому сеті, зокрема коли італієць подавав на матч. Однак чеський тенісист не зміг продовжити поєдинок.

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Наступний матч півфіналу

У другому одиночному матчі Флавіо Коболлі зіграє з Їржі Легечкою. Італія прагне здобути четвертий поспіль титул у Кубку Девіса без другої ракетки світу Янніка Сіннера, який травмований. Другий півфінал відбудеться в суботу, коли Іспанія зіграє з Великою Британією.

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