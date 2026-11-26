Британський тенісист Кемерон Норрі переміг німця Яна-Леннарда Штруффа в матчі чвертьфіналу Кубка Девіса в Болоньї, Італія, та вивів збірну Великої Британії вперед у протистоянні з Німеччиною — 1:0. Як повідомляє Channel NewsAsia, матч завершився з рахунком 6:3, 3:6, 6:2.

Перемога за 1 годину 33 хвилини

Норрі зробив брейк і повів 3:1 у першому сеті, після чого виграв партію. Штруфф відповів у другому сеті: уперше в матчі взяв подачу суперника та зрівняв рахунок за сетами.

У вирішальній партії 52-га ракетка світу Норрі знову перехопив ініціативу. Він зробив брейк і повів 4:2, а згодом завершив матч на свою користь за одну годину 33 хвилини. Штруфф посідає 39-те місце у світовому рейтингу.

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Наступні матчі збірних

У другій одиночній грі перша ракетка Німеччини Александр Звєрєв має зіграти з півфіналістом Вімблдону Артуром Феррі. У парному матчі британці Генрі Паттен і Ніл Скупскі зустрінуться з німцями Кевіном Кравіцем і Тімом Пюцом.

Переможець чвертьфіналу в суботу зіграє у півфіналі проти Австрії або Іспанії. Триразові чинні чемпіони Італії вже вийшли до півфіналу, де зустрінуться зі збірною Чехії. Велика Британія востаннє вигравала Кубок Девіса у 2015 році, Німеччина — у 1993-му.

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