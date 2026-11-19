Американський тенісист Бен Шелтон у Турині переміг іспанця Рафаеля Ходара з рахунком 7:6 (10:8), 7:5 та наблизився до виходу в півфінал Підсумкового турніру ATP. Поєдинок тривав трохи більш як дві години, повідомляє BBC Sport.

Умови виходу до півфіналу

Шелтон вийде до четвірки найсильніших, якщо перша ракетка світу Александр Звєрєв переможе француза Артура Фіса у заключному матчі групи в четвер. Фіс зможе випередити американця лише в разі перемоги над Звєрєвим у двох сетах.

Після матчу Шелтон написав на об’єктиві камери: «I'll be watching, Arthur». Він пожартував, що визнає перевагу свого друга Фіса та піде у відпустку, якщо той обіграє Звєрєва у двох сетах. За словами Шелтона, він уболіватиме за Фіса та дивитиметься його матч проти Звєрєва.

Напружений матч із Ходаром

У першому сеті Шелтон відіграв два брейк-пойнти та виграв напружений тайбрейк. У другій партії американець повів із брейком, однак Ходар зрівняв рахунок — 4:4. Іспанець, який проводить перший професійний сезон у турі ATP, надійно діяв у захисті, проте наприкінці матчу втомився.

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За рахунку 5:5 Шелтон знову взяв подачу суперника, а в наступному геймі завершив гру трьома ейсами поспіль. Загалом американець виконав 14 ейсів за однієї подвійної помилки та програв лише 11 розіграшів на першій подачі. Під час подачі на матч він послизнувся у задній частині корту, але швидко відновився й довів гру до перемоги.

Становище в групі

Звєрєв, який ще не програвав на турнірі, вже гарантував собі перше місце в групі Джона Макінроя. У суботу в півфіналі німець зіграє проти Данііла Медведєва або Френсіса Тіафо.

Для Шелтона це другий виступ на Підсумковому турнірі ATP: на дебютному турнірі торік він не виграв жодного матчу. До Турина американець прибув після перемоги на турнірі серії Masters 1000 та першого в кар’єрі фіналу турніру Великого шолома — US Open.

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