Тенісист Звєрєв здобув першу перемогу як перша ракетка світу — BBC Sport

У Турині, Італія, перша ракетка світу Олександр Звєрєв переміг іспанця Рафаеля Ходара у стартовому матчі ATP Finals. Німецький тенісист виграв у двох сетах — 6:4, 6:4 — та здобув першу перемогу відтоді, як очолив світовий рейтинг.

Перевага на подачі

Як повідомляє BBC Sport, Звєрєв програв суперникові лише 10 очок на власній подачі. Він ввів у гру 84% перших подач і виконав 10 ейсів. Найскладніший момент у першому сеті виник, коли німець подавав на партію та мав відігравати два брейк-пойнти. Він урятувався двома ейсами поспіль.

Звєрєв узяв подачу суперника на початку першого сету після бекхенду вздовж лінії. У другій партії він також швидко зробив брейк. Ходар відіграв три брейк-пойнти, які могли забезпечити Звєрєву перевагу у два брейки, однак німець зрештою подав на перемогу.

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Початок турніру

29-річний Звєрєв сказав, що задоволений стартом на турнірі, хоча вважає, що ще має що поліпшувати. За його словами, матч не був ідеальним, однак перемога стала хорошим початком виступу.

Раніше Звєрєв програв свій перший матч у статусі першої ракетки світу на турнірі Paris Masters у листопаді. Цього сезону він виграв Відкритий чемпіонат Франції та US Open, а також дістався фіналу Вімблдону. За даними BBC Sport, на його рахунку 66 перемог у матчах ATP Tour цього сезону — найбільше серед тенісистів.

Парний розряд

У парному турнірі британець Генрі Паттен і фін Харрі Геліоваара розпочали захист титулу з перемоги над бразильцями Рафаелем Матосом та Орландо Лусом — 6:3, 5:7, 10:4. Паттен і Геліоваара є чинними чемпіонами ATP Finals у Турині.

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