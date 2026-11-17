Тенісистка Мірра Андрєєва перемогла на підсумковому турнірі WTA в Індіан-Веллсі, США, не програвши жодного сету. За титул вона також отримала 3,37 млн доларів призових і спеціально виготовлений фіолетовий Mercedes-Benz, повідомляє The National.

Перемоги над суперницями з топ-10

Для 19-річної Андрєєвої це була дебютна участь в одиночному розряді підсумкового турніру. На шляху до трофея вона перемогла другу ракетку світу Арину Соболенко, п’яту ракетку Джессіку Пегулу, а також двічі обіграла Еліну Світоліну, зокрема у фіналі.

До старту змагань її баланс матчів проти тенісисток із топ-10 упродовж сезону становив одну перемогу та п’ять поразок. Андрєєва стала першою тенісисткою-підлітком після Марії Шарапової у 2004 році, яка виграла підсумковий турнір сезону. Вона також стала третьою гравчинею від часу повернення кругового формату в 2003 році, що здобула титул без втрати сету, після Серени Вільямс у 2012-му та Іги Свьонтек у 2023-му.

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Після фіналу Андрєєва сказала, що для неї було важливо довести собі здатність успішно грати проти найсильніших тенісисток. Сезон вона завершує на другому місці світового рейтингу, відстаючи від першої ракетки Олени Рибакіної на 293 очки.

Виступ Світоліної

Еліна Світоліна дісталася фіналу підсумкового турніру вперше з 2019 року. Під час змагань українка перемогла фіналісток Вімблдону Лінду Носкову та Кароліну Мухову, а також перервала серію з п’яти поразок від Соболенко, що тривала шість років.

Світоліна виступала в Індіан-Веллсі без свого тренера Ендрю Беттлза, який не зміг поїхати через наближення пологів дружини. Допомагав тенісистці її друг і співвітчизник Сергій Стаховський. Українка завершила сезон на шостій позиції світового рейтингу.

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