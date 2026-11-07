Тенісистка Аріна Соболенко відновила співпрацю з психологом — Interia Sport

Тенісистка Аріна Соболенко повідомила, що перед стартом WTA Finals відновила співпрацю з психологом. Про це білоруска розповіла на традиційній пресконференції перед турніром, пише Interia Sport.

Рішення перед WTA Finals

За даними видання, психолог уже допомагає Соболенко. Деталей щодо формату цієї співпраці тенісистка не повідомила. WTA Finals стане для неї останнім шансом поліпшити результати перед перервою після менш успішної другої частини року.

У перші три місяці сезону 2026 року Соболенко набрала 3800 очок у рейтингу WTA Race, виграла три турніри та одного разу дісталася фіналу турніру Великого шолома. До WTA Finals вона кваліфікувалася, маючи 6485 очок.

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Результати у другій частині сезону

Від квітня до жовтня 2026 року білоруска здобула 2685 очок. Майже половину цього доробку вона отримала завдяки виходу до фіналу US Open, у якому програла Єлєні Рибакіній. Останній титул у сезоні Соболенко здобула наприкінці березня на турнірі в Маямі.

Після перемоги в Маямі вона частіше завершувала виступи на ранніх стадіях турнірів. У матеріалі Interia Sport це пов'язують зі спадом результатів тенісистки упродовж другої частини сезону.

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