Тенісистка Коко Гофф відігралася з 1:5 у матчі з Мартою Костюк — Interia Sport

В Індіан-Веллсі, США, Коко Гофф обіграла Марту Костюк із рахунком 6:4, 7:5 у матчі групового етапу WTA Finals. У другому сеті американка поступалася 1:5, мала проблеми зі спиною, відіграла три сетболи та здобула перемогу.

Як повідомляє Interia Sport, у першій партії Костюк звернулася по медичну допомогу через проблеми із зап’ястям. За рахунку 5:2 на користь Гофф українська тенісистка повернулася на корт із пов’язкою на зап’ясті, скоротила відставання, але програла сет 4:6.

Проблеми зі спиною у Гофф

Другий сет розпочався з переваги Костюк: після ще одного брейку вона повела 3:0. Після цього медичну паузу взяла Гофф через біль у спині. Американка виграла гейм, однак Костюк довела рахунок до 5:1 і мала три сетболи.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Гофф виграла 15 із наступних 16 розіграшів, зрівняла рахунок до 5:5, а потім завершила матч двома виграними геймами.

Ситуація у групі

До початку матчу Лінда Носкова вже гарантувала собі вихід із групи A, тоді як Костюк втратила шанси на півфінал. Доля Гофф залежала також від матчу Носкової проти Джессіки Пегули: американка виходила до півфіналу лише у разі перемоги чеської тенісистки.

Читай нас у