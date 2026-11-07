Тенісистка Магда Лінетт вийшла у фінал турніру WTA в Ченнаї — Interia Sport

Польська тенісистка Магда Лінетт вийшла до фіналу турніру WTA 250 у Ченнаї, Індія. У півфіналі вона перемогла Анастасію Захарову з рахунком 2:6, 6:2, 6:3, повідомляє Interia Sport.

Невдалий початок матчу

Лінетт невдало почала поєдинок і приблизно за 15 хвилин поступалася 0:4. У першому сеті вона припустилася 20 невимушених помилок та виконала два вінери, програвши партію з рахунком 2:6.

Захарова здобула дві перші сетбольні можливості на подачі суперниці після 26 хвилин гри. Лінетт їх відіграла, однак згодом все ж поступилася в першій партії.

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Камбек Лінетт

На старті другого сету полька не реалізувала чотири брейкпойнти, проте в четвертому геймі взяла подачу суперниці. Невдовзі Лінетт сама втратила подачу, але відразу зробила ще один брейк і виграла сет 6:2.

У другій партії співвідношення вінерів і невимушених помилок Лінетт становило 8:11, тоді як у Захарової — 2:18. У вирішальному сеті польська тенісистка швидко зробила брейк і втримала перевагу, завершивши матч перемогою 6:3.

У неділю Лінетт зустрінеться у фіналі з першою сіяною Дженіс Тьєн, яка захищає титул у Ченнаї. За даними видання, у live-рейтингу WTA Лінетт піднялася на 55-те місце.

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