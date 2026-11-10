Тенісистка Мая Хвалінська знялася з Billie Jean King Cup у Влоцлавеку — Interia Sport

Польська тенісистка Мая Хвалінська не виступить у цьогорічному Billie Jean King Cup у Влоцлавеку, Польща. У вівторок увечері 25-річна спортсменка повідомила в Instagram, що відмовляється від участі в турнірі.

Повідомлення тенісистки

Хвалінська оголосила про своє рішення особисто через соціальну мережу. Як повідомляє Interia Sport, тенісистка також вказала причини раптової відмови. Водночас конкретного змісту цих пояснень у доступному тексті публікації не наведено.

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Збірна Польщі без Хвалінської

За даними видання, у кулуарах уже певний час говорили про можливість того, що Хвалінська не зіграє на турнірі. Після її заяви збірна Польщі виступатиме на Billie Jean King Cup без 25-річної тенісистки. Interia Sport також зазначило, що додаткову інформацію про ситуацію оприлюднить згодом.

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