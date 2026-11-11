Тенісистка Носкова обіграла Гофф і вийшла до півфіналу WTA Finals — BBC Sport

Чеська тенісистка Лінда Носкова в Каліфорнії, США, перемогла американку Коко Гофф з рахунком 6:3, 6:3 та першою забезпечила собі вихід до півфіналу Підсумкового турніру WTA. Для 21-річної Носкової це дебютна участь у WTA Finals.

Переконлива перемога Носкової

Восьма ракетка світу чотири рази взяла подачу Гофф лише в першому сеті. Носкова діяла агресивно та впевнено подавала, а в другій партії припустилася однієї невимушеної помилки. Матч вона завершила ейсом.

Після гри Носкова пожартувала, що підтримка каліфорнійських уболівальників після матчу була гучнішою, ніж під час нього. Також вона сказала, що залишалася в матчі впродовж усієї зустрічі. Як повідомляє BBC Sport, це шоста перемога чешки над тенісисткою з топ-10 світового рейтингу в сезоні. У липні вона здобула свій перший титул Grand Slam на Вімблдоні.

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Шанси Гофф і перемога Пегули

Гофф, яка посідає четверте місце у світовому рейтингу, ще зберігає шанси на вихід до півфіналу, як і її співвітчизниця Джессіка Пегула. У матчі проти Носкової Гофф виконала вісім ейсів і припустилася восьми подвійних помилок, а на другій подачі виграла лише шість із 24 розіграшів.

Раніше у першій групі Пегула обіграла українку Марту Костюк — 6:2, 7:5 — та позбавила її шансів продовжити виступ на турнірі. Костюк, яка від серпня має травму зап’ястя, дізналася про участь у змаганнях лише в суботу після зняття першої ракетки світу Олени Рибакіної. У матчі з Пегулою українка припустилася 17 невимушених помилок, тоді як американка — п’яти.

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