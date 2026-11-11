Тенісистка Онс Жабер планує повернутися на корт у 2027 році — The National

Туніська тенісистка Онс Жабер планує повернутися до професійних виступів у 2027 році після перерви, пов’язаної з вагітністю та народженням першої дитини. Про це спортсменка сказала в Дубаї, ОАЕ, повідомляє The National.

Жабер зазначила, що точна дата її повернення наразі невідома. За її словами, після пологів її організм змінився, тому вона поступово відновлює фізичну форму та вже тренується. Тенісистка додала, що її син супроводжує її під час тренувань.

Перерва після Вімблдону

Останній матч Жабер провела у червні 2025 року на Вімблдоні. Тоді вона знялася в першому колі поєдинку проти Вікторії Томової. Після цього спортсменка вирішила відійти від тенісу через травми та втому.

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Через п’ять місяців Жабер повідомила про вагітність, а у квітні 2026 року народила сина Еліана. Вона назвала материнство неймовірним досвідом, хоча й зауважила, що їй бракує сну.

Кар’єра в турі WTA

32-річна Жабер виграла п’ять титулів WTA та тричі грала у фіналах турнірів Великого шолома. У 2022 році вона дійшла до фіналів Вімблдону й US Open, а наступного року вдруге поспіль зіграла у вирішальному матчі Вімблдону. Раніше тенісистка посідала друге місце у світовому рейтингу.

Під час паузи у кар’єрі Жабер також відкрила тенісну академію в Дубаї. У день заяви про можливе повернення вона підписала партнерську угоду зі Special Olympics UAE щодо пошуку талантів і підготовки людей із порушеннями розвитку.

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