Казахстанська тенісистка Олена Рибакіна заявила, що прагне вперше виграти Ролан Гаррос у наступному сезоні. Перемога на Відкритому чемпіонаті Франції дала б 27-річній спортсменці змогу оформити кар'єрний Великий шолом. Про це повідомляє The Japan Times.

Мета після першого місця рейтингу

Рибакіна стала першою представницею Казахстану, яка завершила сезон у статусі першої ракетки світу. У 2026 році вона виграла Australian Open та US Open, довівши загальну кількість своїх титулів турнірів Великого шолома до трьох.

Тенісистка визнала, що перемога на Ролан Гаррос буде надзвичайно складним завданням, але висловила сподівання наблизитися до цієї мети наступного року. За її словами, після досягнення першої позиції світового рейтингу вона приділятиме менше уваги місцю в класифікації. Натомість Рибакіна планує зосередитися на перемогах на турнірах Великого шолома та стабільних виступах на головних змаганнях.

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Відновлення після травм

Рибакіна зазначила, що для реалізації цих планів важливо зберегти здоров'я. Вона достроково завершила сезон-2026, знявшись із підсумкового турніру WTA напередодні старту, оскільки не була фізично готова до змагань.

Тенісистка здобула титул US Open два місяці тому, попри занепокоєння щодо травми перед стартом турніру. Минулого місяця вона також знялася з чвертьфіналу змагань у Токіо через травму шиї. Очікується, що сезон-2027 Рибакіна розпочне в січні на турнірі в Брісбені.

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