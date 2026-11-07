Тенісистка Рибакіна знялася з WTA Finals, її замінить Костюк — Interia Sport
Казахстанська тенісистка Єлена Рибакіна знялася з підсумкового турніру WTA Finals, який має розпочатися 8 листопада в Індіан-Веллсі. Її місце в турнірній сітці посіла Марта Костюк, повідомляє Interia Sport.
Зміна в турнірній сітці
Про зняття Рибакіної стало відомо ввечері в суботу за польським часом. За даними видання, її прізвище вже прибрали із сітки змагань на офіційному сайті WTA, де замість казахстанської тенісистки вказана Костюк.
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Захист титулу не відбудеться
Interia Sport називає Рибакіну першою ракеткою світу та зазначає, що вона не боротиметься за захист титулу. Видання також називає Арину Сабалєнку другою у світовому рейтингу.
Через зняття Рибакіної не відбудеться можливе протистояння із Сабалєнкою, на яке очікували вболівальники. У WTA Finals мають виступити найкращі тенісистки сезону. Interia Sport зазначило, що додаткова інформація очікується згодом.