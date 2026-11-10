Тенісистка Сабалєнка перемогла Мухову на WTA Finals — Interia Sport

Тенісистка Аріна Сабалєнка обіграла Кароліну Мухову в матчі першого туру групового етапу WTA Finals в Індіан-Веллсі, США. Білоруска здобула перемогу у двох сетах — 7:6(2), 7:5. Поєдинок тривав 113 хвилин, повідомляє Interia Sport.

Мухова не втримала перевагу в першому сеті

У першій партії Мухова вела 5:4 і подавала на сет після брейка в дев'ятому геймі. Однак Сабалєнка одразу відігралася, зрівнявши рахунок. За 5:5 білоруска утримала свою подачу, а в 12-му геймі мала два сетболи, які чеська тенісистка відіграла завдяки подачам.

Долю сету вирішив тайбрейк. Сабалєнка повела 2:0 та надалі контролювала перебіг розіграшу, завершивши його з рахунком 7:2.

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Вирішальний брейк у кінцівці

У другому сеті Сабалєнка зробила брейк у третьому геймі, але Мухова невдовзі відновила рівновагу. Після цього білоруска ще раз виграла гейм на подачі суперниці та підтвердила перевагу власною подачею, повівши 5:3.

Коли Сабалєнка подавала на матч, Мухова відіграла відставання та зрівняла рахунок. Проте наступний брейк знову залишився за білорускою. Сабалєнка реалізувала другу можливість завершити зустріч і виграла другий сет — 7:5.

У другому турі групового етапу Сабалєнка зіграє з переможницею матчу між Міррою Андрєєвою та Еліною Світоліною. Мухова зустрінеться з тенісисткою, яка програє в цій парі. Турнір WTA Finals в Індіан-Веллсі триватиме до 15 листопада.

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