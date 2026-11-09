Тенісистка Соболенко може розстатися з Мирним — Interia Sport

За даними Interia Sport, Максим Мирний може залишити тренерський штаб білоруської тенісистки Аріни Соболенко. Про можливий відхід Мирного, як пише видання, повідомили колишні тенісистки Дінара Сафіна та Анна Чакветадзе.

Робота Мирного у штабі

Мирний, колишній перший номер світового рейтингу в парному розряді, приєднався до команди Соболенко перед початком сезону 2026 року. Він відповідав за розвиток гри тенісистки біля сітки та її подачу. Про ці напрями роботи Мирного раніше розповідала сама Соболенко.

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Зміни перед новим сезоном

Перед стартом WTA Finals Соболенко також заявила, що відновлює співпрацю з психологом. За її словами, фахівець супроводжуватиме її найближчими місяцями. Interia Sport зазначає, що це може бути не єдиною зміною в оточенні тенісистки перед наступним сезоном.

У 2026 році Соболенко дійшла до фіналу Australian Open, де програла Єлєні Рибакіній. Вона також перемогла на турнірах в Індіан-Веллсі та Маямі, однак після тріумфу в Маямі більше не здобувала титулів. У фіналі US Open білоруска знову поступилася Рибакіній.

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