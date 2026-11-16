Тенісистка Світоліна наступного тижня повернеться в Україну — Channel NewsAsia

Українська тенісистка Еліна Світоліна заявила, що наступного тижня повернеться в Україну після виступу у фіналі підсумкового турніру сезону в Індіан-Веллсі, штат Каліфорнія, США. Вона також пообіцяла продовжувати підтримувати країну через пожертви, власний благодійний фонд і платформу, яку має у тенісі, повідомляє Channel NewsAsia.

Фінал турніру в Індіан-Веллсі

У вирішальному матчі Світоліна поступилася представниці Росії Міррі Андрєєвій із рахунком 5:7, 3:6. Українська спортсменка, яку видання називає шостою ракеткою світу, зазначила, що підтримка з України є для неї важливим джерелом мотивації під час війни, розв’язаної Російською Федерацією — державою-агресором.

Світоліна сказала, що майже п’ять років підтримує українську армію та військовослужбовців. За її словами, серед її друзів є люди, які служать країні, а військові стежать за її матчами. Тенісистка також наголосила, що спорт може хоча б частково відволікати людей від напруження та невизначеності воєнного часу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Підтримка через фонд

За словами Світоліної, за останні п’ять років вона пожертвувала понад 1 млн доларів на благодійні фонди, гуманітарну допомогу та ініціативи, які реалізує її власний фонд. Фонд допомагає українським тенісистам брати участь у змаганнях, підтримує турнірні програми, надає гранти на поїздки та психологічну допомогу.

Тенісистка подякувала українським уболівальникам, які приходили на матчі з прапорами, а також тим, хто дивився ігри в Україні вночі через різницю в часі. Вона додала, що присутність українських спортсменів на міжнародних змаганнях заохочує дітей займатися тенісом та іншими видами спорту.

Читай нас у