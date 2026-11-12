Тенісистка Світоліна відігралася у матчі з Муховою на WTA Finals — BBC Sport

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула вольову перемогу над чешкою Кароліною Муховою на підсумковому турнірі WTA Finals у Каліфорнії. Шоста сіяна турніру поступилася у першому сеті, але виграла матч із рахунком 3:6, 6:2, 6:2 та зберегла шанси на вихід до півфіналу, повідомляє BBC Sport.

Невдалий початок і камбек

Перед зустріччю з Муховою Світоліна програла стартовий матч групового етапу Міррі Андрєєвій — 4:6, 0:6. У другому поєдинку українка також невдало розпочала гру: після програного першого сету вона взяла медичну паузу через проблему з правим стегном, а на початку другої партії мала брейкпойнт на своїй подачі.

Світоліна відіграла цей брейкпойнт і поступово перехопила ініціативу. Мухова за матч припустилася 39 невимушених помилок, більшість із яких — під час ударів справа. У вирішальному сеті чешка віддала ранню подачу, а згодом припустилася восьмої подвійної помилки, після чого Світоліна довела матч до перемоги.

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Шанси на півфінал

Після гри Світоліна сказала, що розсердилася на себе через стартовий матч і перший сет проти Мухової, але змогла спрямувати ці емоції у гру. Ця перемога стала для неї дев’ятою цього року над суперницею з топ-10 світового рейтингу та першою на WTA Finals від часу тріумфу на турнірі 2019 року.

Світоліна ще може вийти до четвірки найсильніших, однак необхідні для цього умови визначаться після матчу Аріни Сабалєнки проти Андрєєвої.

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