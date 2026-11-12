Тенісистка Свьонтек розповіла про роботу з психологинею Абрамович — Interia Sport

У Польщі тенісистка Іга Свьонтек розповіла про співпрацю зі своєю психологинею Дарією Абрамович. В інтерв’ю, яке 11 листопада опублікували на каналі Мікаели Шиффрін, спортсменка зазначила, що підтримка й довіра є ключовими у такій роботі, повідомляє Interia Sport.

Підготовка до викликів

За словами Свьонтек, Абрамович уміє помічати потенційні труднощі ще до того, як вони виникають. Тенісистка пояснила, що коли почувається добре, людина іноді може втратити концентрацію та менше стежити за власними думками. Саме в цьому, за оцінкою спортсменки, полягає сильна сторона її психологині.

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Свьонтек також сказала, що Абрамович допомагає їй визначати, як реагувати на виклики, які можуть з’явитися на її шляху.

Робота поза кортом

Тенісистка зазначила, що протягом останнього року вони багато працювали над тим, аби психологиня більше подорожувала разом із нею та могла краще її пізнати. За словами Свьонтек, ця співпраця допомогла їй краще організувати не лише справи, пов’язані з тенісом, а й життя поза кортом.

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